В США отзывают почти полмиллиона Kia Telluride — у них могут загореться сиденья

Причина — опасность возгорания, исходящая от электродвигателей кресел водителя и переднего пассажира.
Причем возгорание может случиться независимо от того, находится автомобиль в движении или припаркован где-нибудь с выключенным зажиганием.
Электродвигатель может нагреться настолько, что послужит причиной пожара.
Известно об одном случае возгоранияTelluride 2023 года выпуска, а также зафиксировано шесть случаев расплавления компонентов под сиденьями.
В некоторых инцидентах сообщалось о задымлении в салоне.
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