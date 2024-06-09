В США отзывают почти полмиллиона Kia Telluride — у них могут загореться сиденья

Причина — опасность возгорания, исходящая от электродвигателей кресел водителя и переднего пассажира.

Причем возгорание может случиться независимо от того, находится автомобиль в движении или припаркован где-нибудь с выключенным зажиганием.

Электродвигатель может нагреться настолько, что послужит причиной пожара.

Известно об одном случае возгоранияTelluride 2023 года выпуска, а также зафиксировано шесть случаев расплавления компонентов под сиденьями.

В некоторых инцидентах сообщалось о задымлении в салоне.