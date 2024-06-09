Мошенник выдал себя за больную раком женщину, ради выпрашивания денег

Эти организации оказывали финансовую поддержу онкологическим больным, и они перечислили крупные суммы на счёт некоей Салли Холмс, которая якобы страдала от рака молочной железы.

Каково же было негодование благотворителей, когда выяснилось, что никакой Салли не существует, и все они стали жертвами мошеннической схемы, придуманной и провёрнутой преступным Тимоти.

Мужчину удалось выследить и арестовать, после чего ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах.

Майк Читвуд, шериф округа Волусия (Флорида, США), рассказал, что за свою карьеру он видел достаточно морально предосудительных афер, но эта — худшая.