Поклонница Мадонны сделала рекордное количество татуировок со знаменитостью

Первую тату Тара сделала в 2016 году, когда услышала, что певица ищет поклонников с татуировками для участия в съёмках музыкального клипа, но тогда фанатке не повезло — её тату не успела зажить к началу кастинга.

Некоторое время назад Тара узнала о рекордсменке Никки Паттерсон, у которой имеется 15 татуировок с рэпером Эминемом.

И тут она подумала: а почему бы не сделать рекордное количество тату с Мадонной, не обойти Никки и самой не попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Женщина вспоминает, что позвонила знакомому тату-мастеру, и тот сказал: почему бы и нет? — давай сделаем это!

Теперь имя Тары красуется в Книге рекордов.