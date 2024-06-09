Знаменитая «Виагра» для мужской потенции изначально задумывалась как сердечный препарат

20:08 2024-06-09
Знаменитая «Виагра» для мужской потенции изначально задумывалась как сердечный препарат

В 1992 году компания «Пфайзер» собиралась выпустить новое лекарство для лечения ишемической болезни сердца, но потом планы изменились.

Когда препарат проходил клиническое испытание, выяснилось, что цитрат силденафила в составе слабо влияет на сердечную мышцу и плохо понижает давление. Чтобы добиться нужного эффекта, надо было принять за раз сразу 5 таблеток.

И тут произошла одна странная вещь: мужчины, которые участвовали в испытании лекарства, почему-то не захотели возвращать таблетки фармацевтической компании. Они уверяли, что препарат очень даже эффективен.

Когда прошли вторые испытания, обнаружилось, что главный действующий компонент стимулировал приток крови к сосудам мужских половых органов.

После таких неожиданных выводов препарат запатентовали, и он стал выпускаться как "Виагра". Название свое таблетки получили по созвучию с самым мощным американским водопадом Ниагара.

Этот продукт озолотил своих создателей, принеся прибыль в десятки миллиардов долларов. И это при том, что использовать его стали вовсе не для сердца.

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