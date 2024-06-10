Ой, какая прелесть: Желтые, оранжевые и зеленоватые лягушки размером не более 6 см

Губительно одно лишь прикосновение к его коже.

Яд начинает выделяться, когда лягушке угрожает опасность.

Причем в 2001 году зоолог К. Саммерс из НИИ г. Гринвилла (США) доказал, что чем ярче оттенок лягушачьей шкуры, тем «крепче» яд.

Одна особь может накопить приблизительно 1 мг ядовитой слизи, что достаточно для отправки на тот свет 10 взрослых людей.

Яд древолаза называется батрахотоксин.

По действию напоминает кураре – вызывает паралич дыхательных мышц и критические сбои в работе сердца. Противоядие к батрахотоксину не разработано до сих пор.

Вселяет надежду то, что древолаз обитает только на юго-западе Колумбии, и больше нигде не встречается. Кстати, погибшее земноводное опасности не представляет, его токсин разрушается.