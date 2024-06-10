ГАЗ-ТР: Авто построенное в 1952 году специально для того, чтобы побить американский рекорд скорости на суше – 634 км/ч

Такие скорости требовали особых шин, ведь на стандартных колесах машину можно было безопасно разгонять лишь до 300 км/ч.
К сожалению, пока шины проектировались, болид попал в аварию на испытаниях, а дальнейшие работы были прекращены.
Такие скорости требовали особых шин, ведь на стандартных колесах машину можно было безопасно разгонять лишь до 300 км/ч.
К сожалению, пока шины проектировались, болид попал в аварию на испытаниях, а дальнейшие работы были прекращены.
Храмова Оксана
Напоминаем основные запреты, отмеченные в Правилах любительского рыболовства, действующих в этом летнем сезоне.
admin
Яркая окраска предупреждает желающих полакомиться, что малышки ядовиты, земноводное занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое смертоносное существо на Земле.
admin
Обе истории, отраженные в облике этих женщин, которым сегодня 67 и 79 лет соответственно.
admin
Как пишут СМИ, 38-летняя Наталья ушла от своего мужа-москвича, 41-летнего Юрия, а потом нашла себе нового возлюбленного и переехала к нему в Мытищи.
admin
Со слов очевидцев, мужчина говорил, что ему жарко, поэтому захотел побыстрее покинуть самолёт.
Игнат Ветров
Инцидент произошел на Крылатской улице. По данным источника, сначала из окна многоэтажного дома выпал 14-летний подросток, затем на земле оказалась его россиянка, лет 45-50 на вид.
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