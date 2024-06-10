ГАЗ-ТР: Авто построенное в 1952 году специально для того, чтобы побить американский рекорд скорости на суше – 634 км/ч

18:53 2024-06-10
ГАЗ-ТР: Авто построенное в 1952 году специально для того, чтобы побить американский рекорд скорости на суше – 634 км/ч

Разработку возглавлял авиаконструктор Алексей Смолин. Чтобы достичь необходимой мощности и тяги, он установил на болид реактивный двигатель от истребителя Миг-17.

Такие скорости требовали особых шин, ведь на стандартных колесах машину можно было безопасно разгонять лишь до 300 км/ч.

К сожалению, пока шины проектировались, болид попал в аварию на испытаниях, а дальнейшие работы были прекращены.

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