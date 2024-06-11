Жители Беларуси в мае продали валюту на рекордную сумму

Нерезиденты и физические лица почти полностью удовлетворили повышенный спрос на валюту со стороны белорусских компаний.

Население реализовало валюты в мае на 1 051,2 млн. долларов — на 22,6 млн. долларов больше по сравнению с апрелем текущего года.