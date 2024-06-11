Жители Беларуси в мае продали валюту на рекордную сумму

Нерезиденты и физические лица почти полностью удовлетворили повышенный спрос на валюту со стороны белорусских компаний.
Население реализовало валюты в мае на 1 051,2 млн. долларов — на 22,6 млн. долларов больше по сравнению с апрелем текущего года.
Нерезиденты и физические лица почти полностью удовлетворили повышенный спрос на валюту со стороны белорусских компаний.
Население реализовало валюты в мае на 1 051,2 млн. долларов — на 22,6 млн. долларов больше по сравнению с апрелем текущего года.
admin
Добиться правильного ракурса и перспективы при создании фотографии иногда бывает невероятно сложно, но эти безумные фотографы готовы сделать что угодно, когда дело доходит до возможности получить идеальный кадр.
admin
Речь идет о красном Ferrari 246 Dino GTS 1972 года выпуска. Машина имеет механическую коробку передач, двигатель объемом 2,4 литра.
admin
Комментируя крушения самолетов с участием президента Ирана Эбрахима Раиси и вице-президента Малави Саулоса Чилима, Песков заявил, что самолеты и вертолеты президентского авиапарка подвергаются специальному обслуживанию.
admin
Подробности жуткого убийства 38-летней женщины в поселке под Ростовом, трагедии которая произошла в ночь на 10 июня в поселке Реконструктор Аксайского района.
admin
Это не фантазия, а реальная история, которая развернулась в 2018 году, когда австралийская семья обнаружила самое старое известное послание в бутылке, спустя 132 года после его запуска.
admin
Вот удивительный факт о предмете повседневного использования, о котором вы, вероятно, никогда не задумывались — скромная булавка.
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Хотя карандаши представляли потенциальные опасности в космических аппаратах, решение не исходило из мастерских NASA.
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