Современная булавка изобретена для погашения долга

Её история рождения довольно необычна и курьезна.

Представьте, что вы инженер 19 века по имени Уолтер Хант, погрязший в долгах, задолжав огромные 15 долларов (значительная сумма в те дни).

Столкнувшись с денежным кризисом, Хант изобрел и создал простое устройство — булавку.

Эволюция древних фибул, современная булавка имела уникальное добавление — пружину!

Самая странная часть этой истории в том, что булавка, вдохновленная долгами, принесла ему 400 долларов, погасив его долг буквально за одну ночь.