Современная булавка изобретена для погашения долга

Её история рождения довольно необычна и курьезна.
Представьте, что вы инженер 19 века по имени Уолтер Хант, погрязший в долгах, задолжав огромные 15 долларов (значительная сумма в те дни).
Столкнувшись с денежным кризисом, Хант изобрел и создал простое устройство — булавку.
Эволюция древних фибул, современная булавка имела уникальное добавление — пружину!
Самая странная часть этой истории в том, что булавка, вдохновленная долгами, принесла ему 400 долларов, погасив его долг буквально за одну ночь.
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