Ого, кто бы мог подумать, что так бывает

16:34 2024-06-11
Ого, кто бы мог подумать, что так бывает

В мире каждый день происходит слишком много замечательных и удивительных вещей, чтобы один человек мог знать обо всем

Самый короткий перелет в мире:

Чтобы стать пассажиром самого короткого авиарейса, необходимо отправиться в Шотландию.

А именно – в аэропорт Уэстрей одного из самых северных островов архипелага Окрнейские острова.

Самый короткий перелет в мире проходит между островами Уэстрей и Папа-Уэстрей, расстояние между которыми составляет всего 2,7 километров.

Перелеты между Уэстрей и Папа-Уэстрей совершаются ежедневно, один раз в день. Оперирует на данном направлении самая крупная авиакомпания Шотландии – Loganair.

Согласно расписанию – самый короткий авиарейс длится всего 2 минуты. Однако рекордное зафиксированное время перелета – 57 секунд- возможно такое лишь при попутном ветре.

В мире каждый день происходит слишком много замечательных и удивительных вещей, чтобы один человек мог знать обо всем.-2

Согласно сайту авиакомпании, минимальная цена авиабилета в обе стороны – 14,50 фунтов.

Перелет проходит на борту самолета Islander компании Britten-Norman. В салоне всего 8 мест эконом-класса. Данный рейс существует с 1967, и отпраздновал свою 50-ю годовщину в 2017 году.

С недавнего времени всем пассажирам начали выдавать сертификат, подтверждающий, что они совершили самый короткий перелет в мире.

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Американец подарил дочке африканское «королевство»

Отец троих детей из американской Вирджинии Джеремия Хитон решил воплотить мечту семилетней дочери Эмили стать принцессой в реальность, для чего объявил «королевством» небольшую территорию между Египтом и Суданом, «Однажды зимой мы с Эмили играли, она все время говорила о принцессах.

И тут она спросила меня всерьез, станет ли она когда-нибудь принцессой. Я ответил да», - рассказал Хитон предысторию.

В мире каждый день происходит слишком много замечательных и удивительных вещей, чтобы один человек мог знать обо всем.-6

Новое «королевство» расположено в Африке, в пустыне, занимает около 1300 квадратных километров, что составляет примерно половину площади Люксембурга.

Ни Судан, ни Египет никогда не претендовали на эту территорию. Хитон прибыл в «королевство» и установил там флаг, придуманный и созданный его детьми.

Затем мужчина подал в соответствующие инстанции документы с просьбой легально оформить «королевство».

Поданные ранее онлайн-заявки были отвергнуты, однако в этот раз Хитон ожидает положительный ответ - ведь он предпринял путешествие и установил флаг.

«Там красиво. Это безводная пустыня на северо-востоке Африки. По этой земле кочуют бедуины. Население фактически равно нулю», - рассказал мужчина. 

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Столетняя лампа

Срок жизни обычной электрической лампочки накаливания около тысячи часов.

И то, если сделана качественно и используется в самых благоприятных условиях.

Тем интереснее узнать, что в мире есть одна лампочка, которая исправно светит почти постоянно уже около 120 лет, с 1901 года.

Известно всего два раза, когда лампу выключали: первый раз лампу «потушили» в 1976 году на двадцать две минуты, когда переносили на другое место, второй — в 2013 году на 7 часов, для замены источника питания.

Лампочка мощностью всего четыре ватта (по другим данным — восемь) имеет собственное имя - «Столетняя лампа», собственный сайт и постоянно наблюдающую за работой персональную веб-камеру.

В мире каждый день происходит слишком много замечательных и удивительных вещей, чтобы один человек мог знать обо всем.-16

Лампа была произведена компанией ShelbyElectricCo, имеет не привычную вольфрамовую нить накаливания, а углеродную (угольную), причем толщиной в восемь раз больше современных, и стеклянную колбу «ручного» изготовления мастеров-стеклодувов начала 20 века.

Лампочку спроектировал главный конкурент Томаса Эдисона в сфере изобретений для освещения — Адольф Шайе.

В 1912 году ShelbyElectricCo, проиграв гонку «световых источников», перестала существовать.

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