Ого, кто бы мог подумать, что так бывает

Самый короткий перелет в мире:

Чтобы стать пассажиром самого короткого авиарейса, необходимо отправиться в Шотландию.

А именно – в аэропорт Уэстрей одного из самых северных островов архипелага Окрнейские острова.

Самый короткий перелет в мире проходит между островами Уэстрей и Папа-Уэстрей, расстояние между которыми составляет всего 2,7 километров.

Перелеты между Уэстрей и Папа-Уэстрей совершаются ежедневно, один раз в день. Оперирует на данном направлении самая крупная авиакомпания Шотландии – Loganair.

Согласно расписанию – самый короткий авиарейс длится всего 2 минуты. Однако рекордное зафиксированное время перелета – 57 секунд- возможно такое лишь при попутном ветре.

Согласно сайту авиакомпании, минимальная цена авиабилета в обе стороны – 14,50 фунтов.

Перелет проходит на борту самолета Islander компании Britten-Norman. В салоне всего 8 мест эконом-класса. Данный рейс существует с 1967, и отпраздновал свою 50-ю годовщину в 2017 году.

С недавнего времени всем пассажирам начали выдавать сертификат, подтверждающий, что они совершили самый короткий перелет в мире.