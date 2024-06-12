Вернер Форсман ставил опыты на собственном сердце ради научных достижений

00:45 2024-06-12
Вернер Форсман ставил опыты на собственном сердце ради научных достижений

Немецкий хирург Вернер Форсман настолько был предан науке, что не боялся проводить эксперименты на своем сердце, рискуя жизнью.

Ученый был уверен в ошибочных выводах своих коллег, которые утверждали, что посторонний предмет, проникший в область сердца, вызывает шок и прекращение сердцебиения.

Доказать свою правоту он мог только на себе, потому что искать добровольцев для таких опасных опытов было бессмысленно.

В 1928 году Вернер Форсман провел серьезный и очень рискованный эксперимент с собственным сердцем. Он попробовал ввести туда контрастный безвредный препарат, используя для этого длинный гибкий зонд.

Доктор сделал надрез возле локтя и ввел туда узенькую трубочку. Опыт был прерван, потому что ассистент не смог вынести увиденное и сам отказался от участия в исследованиях.

Через неделю Форсман опыт повторил, но в этот раз он рассчитывал только на себя. Хирург ввел катетер длиной 65 см в вену и провел его до правой половинки сердца.

Потом он впрыснул туда контрастное вещество и сделал рентгеновский снимок, чтобы подтвердить успешность своего опыта.

Так Вернер Форсман разработал и опробовал на себе уникальный способ катетеризации сердца, получив за него в 1957 году Нобелевскую премию.

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