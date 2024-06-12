Вернер Форсман ставил опыты на собственном сердце ради научных достижений

Ученый был уверен в ошибочных выводах своих коллег, которые утверждали, что посторонний предмет, проникший в область сердца, вызывает шок и прекращение сердцебиения.

Доказать свою правоту он мог только на себе, потому что искать добровольцев для таких опасных опытов было бессмысленно.

В 1928 году Вернер Форсман провел серьезный и очень рискованный эксперимент с собственным сердцем. Он попробовал ввести туда контрастный безвредный препарат, используя для этого длинный гибкий зонд.

Доктор сделал надрез возле локтя и ввел туда узенькую трубочку. Опыт был прерван, потому что ассистент не смог вынести увиденное и сам отказался от участия в исследованиях.

Через неделю Форсман опыт повторил, но в этот раз он рассчитывал только на себя. Хирург ввел катетер длиной 65 см в вену и провел его до правой половинки сердца.

Потом он впрыснул туда контрастное вещество и сделал рентгеновский снимок, чтобы подтвердить успешность своего опыта.

Так Вернер Форсман разработал и опробовал на себе уникальный способ катетеризации сердца, получив за него в 1957 году Нобелевскую премию.