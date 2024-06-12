Канье Уэст недавно удивил всех фотографией своих зубов

Такое развлечение обошлось Уэсту в 850 тысяч долларов.
«Было приятно работать с Канье на каждом этапе процесса. Его видение создания уникального шедевра выходит за рамки стоматологического прогресса. Сочетание его видения со стоматологической наукой создало новый эпический образ!»
— поделился стоматолог рэпера.
Дочь музыканта, Норт, тоже решила украсить улыбку.
Инсайдеры уверяют, что грилзы с бриллиантами обошлись 10-летней девочке в 14 тысяч долларов.
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