Канье Уэст недавно удивил всех фотографией своих зубов

Парень решил проверить себя на прочность и добровольно не спал 11 суток

Рэнди Гарднер в 1964 году захотел превзойти мировой рекорд по времени, проведенному без сна. Он продержался 264 часа, то есть 11 дней и ночей, и получил серьезные проблемы со здоровьем.