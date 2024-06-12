Леди Гага считает, что детектор призраков — одна из самых полезных вещей

Наверное, Леди Гага пересмотрела сериал «Сверхъестественное».
Иначе как объяснить её страх привидений и покупку гаджета, который определяет их местонахождение.
Наверное, Леди Гага пересмотрела сериал «Сверхъестественное».
Иначе как объяснить её страх привидений и покупку гаджета, который определяет их местонахождение.
Храмова Оксана
У Адриано Челентано и Клаудии Мори трое детей, за свою жизнь они сумели доставить немало хлопот своим звездным родителям.
Храмова Оксана
Есть важные параметры, без которых стать гонщиком Формулы 1 просто невозможно, многие навыки приобретаются с опытом и через тренировки, но некоторые должны быть врожденными.
Храмова Оксана
Рэнди Гарднер в 1964 году захотел превзойти мировой рекорд по времени, проведенному без сна. Он продержался 264 часа, то есть 11 дней и ночей, и получил серьезные проблемы со здоровьем.
Храмова Оксана
Прежде чем получить Нобелевскую премию за открытие Helicobacter pylori, ученый ставил опасные эксперименты со своим здоровьем, поселив эту бактерию в свой желудок.
Храмова Оксана
Ученые всегда хотели понять, как еда влияет на работу организма и здоровье в целом, чтобы прийти к каким-то выводам, первым исследователям приходилось проводить опасные опыты на себе.
admin
Как-то футболист купил для Виктории Бекхэм игрушку для взрослых за 1,8 миллиона долларов.
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