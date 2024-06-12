Уильям Старк не дожил даже до 30 лет из-за радикальных экспериментов с питанием

10:17 2024-06-12
Уильям Старк не дожил даже до 30 лет из-за радикальных экспериментов с питанием

Ученые всегда хотели понять, как еда влияет на работу организма и здоровье в целом, чтобы прийти к каким-то выводам, первым исследователям приходилось проводить опасные опыты на себе.

В 1740 году доктор Уильям Старк из Лондона вознамерился на практике опробовать свою теорию о существовании вредной и полезной пищи.

Суть эксперимента была следующей: врач выбирал какой-то вид продуктов и долгое время питался только ими, не внося никакого разнообразия в меню.

продуктами стали хлеб и вода. Три недели Старк питался только хлебом, запивая его водой, что привело к сильнейшему ослаблению организма.

После некоторого перерыва ученый опять набрал вес и продолжил эксперименты. На этот раз он добавил к воде и хлебу оливковое масло.

Результат был тот же: мертвенная бледность кожи и слабость конечностей. В конечном итоге он уже не мог нормально двигать ни руками, ни ногами.

Однако такие последствия не остановили научные изыскания Старка, он продолжал ставить опыты над собой. В следующие подходы он чередовал такие диеты: мясо, хлеб вода; соль и мясо; чай и животный жир.

В конце концов ученый настолько сильно испортил себе здоровье, что умер в 29 лет. Произошло это во время очередного эксперимента, когда Старк решил питаться одним только сыром.

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