Уильям Старк не дожил даже до 30 лет из-за радикальных экспериментов с питанием

В 1740 году доктор Уильям Старк из Лондона вознамерился на практике опробовать свою теорию о существовании вредной и полезной пищи.

Суть эксперимента была следующей: врач выбирал какой-то вид продуктов и долгое время питался только ими, не внося никакого разнообразия в меню.

продуктами стали хлеб и вода. Три недели Старк питался только хлебом, запивая его водой, что привело к сильнейшему ослаблению организма.

После некоторого перерыва ученый опять набрал вес и продолжил эксперименты. На этот раз он добавил к воде и хлебу оливковое масло.

Результат был тот же: мертвенная бледность кожи и слабость конечностей. В конечном итоге он уже не мог нормально двигать ни руками, ни ногами.

Однако такие последствия не остановили научные изыскания Старка, он продолжал ставить опыты над собой. В следующие подходы он чередовал такие диеты: мясо, хлеб вода; соль и мясо; чай и животный жир.

В конце концов ученый настолько сильно испортил себе здоровье, что умер в 29 лет. Произошло это во время очередного эксперимента, когда Старк решил питаться одним только сыром.