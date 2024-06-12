Вин Дизель сомневался насчет своего участия в фильме Форсаж

Кандидатуру Вина Дизеля выдвинул Пол Уокер, который заметил этого парня в нескольких фильмах и разглядел в нем потенциал.

Нил уже сидел в ресторане, когда туда зашел Вин Дизель и всем своим видом уже в первые секунды показал, что он звезда, хотя ей не являлся.

Чуть позже Нилу Морицу самому пришлось уговаривать Вина взяться за роль.

Хотя Дизель и почувствовал желание сыграть в «Форсаже», после прочтения сценария он начал сомневаться в своем выборе.

Изначально у «Форсажа» были другие названия, из которых нужно было выбрать одно: «Красная линия», «Гонщик Икс», «Гоночные войны» и «Уличные войны».

Все эти названия казались ужасными, поэтому Нил Мориц не оставлял надежду придумать или найти что-то другое.

И он нашел.