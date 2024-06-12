У Джорданы Брюстер и Мишель Родригес из первого Форсажа не было прав

Чтобы у них появилась возможность садиться за руль, Джордана и Мишель проходили обучение прямо во время съемок и вскоре получили права.
Из-за ограниченного бюджета создателям «Форсажа» приходилось выкручивать по-разному.
Через своих актеров они приглашали местных, которые играли массовку и, причем, делали это на уровне профессионалов, ведь им даже не нужно было играть.
То же самое было и с машинами.
Арендовать сотни автомобилей было бы непомерно дорого, поэтому на съемки приглашали случайных гонщиков и обычных автомобилистов, которые хотели попасть в кадр.
За все время съемок таких «случайных» автомобилей набралось более 1500.
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