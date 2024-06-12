Вин Дизель просил студию не снимать сиквел на Форсаж

Когда стало известно про разговоры о нем, Вин Дизель связался со студией Universal и попросил руководство не снимать сиквел, так как он боялся, что из-за этого первый «Форсаж» не станет классикой.

Дизеля никто не послушал, и второй фильм вышел через два года, но при вдвое большем бюджете собрал всего лишь 236 миллионов, чего, впрочем, хватило для третьего фильма.

Вин Дизель пропустил оба сиквела и вернулся только в четвертой части.

Серия фильмов «Форсаж» всегда славилась своими практическими эффектами, во время реализации которых взрывались, уничтожались, топились и ломались десятки машин разных классов.