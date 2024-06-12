Вин Дизель просил студию не снимать сиквел на Форсаж

17:54 2024-06-12
Вин Дизель просил студию не снимать сиквел на Форсаж

Так как «Форсаж» при бюджете в 38 миллионов собрал 207 миллионов, выход сиквела оставался лишь вопросом времени.

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Когда стало известно про разговоры о нем, Вин Дизель связался со студией Universal и попросил руководство не снимать сиквел, так как он боялся, что из-за этого первый «Форсаж» не станет классикой.

Дизеля никто не послушал, и второй фильм вышел через два года, но при вдвое большем бюджете собрал всего лишь 236 миллионов, чего, впрочем, хватило для третьего фильма.

Вин Дизель пропустил оба сиквела и вернулся только в четвертой части.

Серия фильмов «Форсаж» всегда славилась своими практическими эффектами, во время реализации которых взрывались, уничтожались, топились и ломались десятки машин разных классов.

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В первом «Форсаже» на съемках разными способами были разбиты 78 машин, причем 3 из них попали не в сам фильм, а были сняты только для трейлера.

В одном из фрагментов фильма Пол равняется с черным Феррари, за рулем которого находится слишком уверенный в себе человек, говорящий Брайану: «тебе она не по карману. Феррари».

Этого персонажа сыграл продюсер Нил Мориц.

Впоследствии Нил признавался, что актер из него никакой, а его единственная реплика абсурдна и смешна настолько, что друзья все время издеваются над ним, вспоминая этот момент.

В фильме также снялся и режиссер Роб Коэн.

Он сыграл доставщика пиццы, который не смог проехать из-за того, что гонщики перекрыли дорогу.

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