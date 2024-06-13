Extreme E анонсировала возвращение в Шотландию в июле

63-летняя, ка многие говорят, бабушка родит ребенка от 26-летнего парня

63-летняя женщина из Великобритании, у которой родится ребенок от ее 26-летнего любовника, дала отпор критикам, которые заявили, что она не проживет достаточно долго, чтобы увидеть, как растет ее ребенок.