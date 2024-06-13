«Возвращение в Великобританию и Шотландию на следующее этапы сезона Extreme E 2024 года — это захватывающая перспектива для нашего чемпионата», — сказал основатель и генеральный директор Extreme E Алехандро Агаг.
Extreme E анонсировала возвращение в Шотландию в июле
Чемпионат Extreme E объявил, что вернется в Шотландию на третий и четвертый этапы сезона 2024 года, которые пройдут 13-14 июля.
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Бывший стилист Зеленского Александра Рязанцева, воевавшая в рядах ВСУ, умерла от сердечного приступа
До начала службы женщина работала стилистом и художником по костюмам студии "95 квартал" и лично одевала Владимира Зеленского.
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63-летняя, ка многие говорят, бабушка родит ребенка от 26-летнего парня
63-летняя женщина из Великобритании, у которой родится ребенок от ее 26-летнего любовника, дала отпор критикам, которые заявили, что она не проживет достаточно долго, чтобы увидеть, как растет ее ребенок.
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Mercedes сбил двух подростков, которые передвигались на одном электросамокате в Минске
12 июня 2024: По предварительной информации, 59-летний водитель, двигаясь по улице Асаналиева, при повороте налево не уступил дорогу и совершил наезд на подростков 16-ти и 15-ти лет, которые пересекали проезжую часть на одном электросамокате.
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Семилетний ребенок умер в красноярской стоматологии после наркоза
Лечение решено было проводить под седацией — «во сне», ребенку ввели наркоз, и у него начала стремительно падать сатурация.
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«Hyundai» заинтересован в участии в Формуле-1
Ходят слухи о том, что южнокорейский автогигант «Hyundai» проявляет интерес к покупке команды чемпионата мира Формулы-1.
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«BMW» шокировала своих соперников в области гиперкаров, показав лучшее время в квалификационной сессии
Лучшее время в квалификационной сессии перед гонкой 24 часа Ле-Мана, когда были определены восемь машин, которые в каждом классе добрались до гиперпоула.
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