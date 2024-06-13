«Hyundai» заинтересован в участии в Формуле-1

В настоящее время «Hyundai» участвует в чемпионате мира по ралли FIA WRC, сохраняя свое присутствие в чемпионате мира по ралли с момента дебюта «i20N» в 2014 году.
Южнокорейская марка, чьими проектами WRC сейчас руководит бывший руководитель команды «Renault» в Ф1 Сирил Абитбуль, завоевала корону производителей в 2019 и 2020 годах.
Теперь, по словам журналиста из паддока Формулы-1 Джо Саварда, «Hyundai» нацеливается на успех в Формуле-1, покупая себе путь в спорт.
К несчастью для «Hyundai», в настоящее время ни одна команда Формулы-1 не выставлена на продажу, по крайней мере публично, поэтому участие в этом виде спорта в ближайшем будущем может оказаться непростым.
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