«Hyundai» заинтересован в участии в Формуле-1

В настоящее время «Hyundai» участвует в чемпионате мира по ралли FIA WRC, сохраняя свое присутствие в чемпионате мира по ралли с момента дебюта «i20N» в 2014 году.

Южнокорейская марка, чьими проектами WRC сейчас руководит бывший руководитель команды «Renault» в Ф1 Сирил Абитбуль, завоевала корону производителей в 2019 и 2020 годах.

Теперь, по словам журналиста из паддока Формулы-1 Джо Саварда, «Hyundai» нацеливается на успех в Формуле-1, покупая себе путь в спорт.

К несчастью для «Hyundai», в настоящее время ни одна команда Формулы-1 не выставлена ​​на продажу, по крайней мере публично, поэтому участие в этом виде спорта в ближайшем будущем может оказаться непростым.