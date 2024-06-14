О существовании маленьких людей – пигмеев, знает практически каждый взрослый

12:35 2024-06-14
О существовании маленьких людей – пигмеев, знает практически каждый взрослый

Среднестатистический возраст жизни этих «малоросликов» - всего от 16 до 24 лет, в зависимости от того, к какому конкретному клану принадлежит человечек.

Британский учёный, специализирующийся на изучении данного племени, Андреа Миглиано, считает, что столь маленький рост обусловлен особенностями выживания в густых джунглях. Ко всему прочему «провёл» это особенное племя через голодные времена, так как маленькое тело намного проще прокормить и обеспечить нужным количеством витаминов и микроэлементов.

Всё это совокупно и привело к тому, что организмы «малоросликов» стали работать исключительно на репродуктивную функцию, вкладывая все ресурсы в быстрое развитие плода и лёгкое деторождение.

И, как следствие, сделало пигмеев условной «шестой расой» на нашей планете.

Природа сдвинула «биологические часы» местных мальчиков и девочек намного раньше, отчего в возрасте 12 лет они могут стать вполне себе полноценными мамой и папой.

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