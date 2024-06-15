Майк Тайсон запрещает своему сыну заниматься боксом на профессиональном уровне

Майк Тайсон считает, что выходить на ринг должны те, кому есть за что бороться. Профессиональный бокс для тех, кто ничего не имеет и всем обделен, он требует максимальной отдачи, страдания и голода, сосредоточенности и злости.

Настоящий бокс дает понять, кто ты есть на самом деле.

Сын Майка Тайсона совсем другой. У него с самого детства есть все необходимое и даже больше, отец полностью обеспечил его, решив все проблемы.

Все, чего Тайсон добивался огромным трудом на протяжении всей жизни, его сын уже получил с рождения. Парень учится в престижной частной школе, на каникулах ездит на отдых в разные страны.

Однажды я сказал ему: ты хочешь драться с такими животными, как я? Они уничтожат тебя, не моргнув даже глазом. Мир профессионального спорта безжалостен. Особенно бокс, туда идут те, кому нечего терять.

Для достижения успехов должны быть сильная мотивация и голод. Если у тебя есть все, и бороться уже не за что, то у тебя просто нет шансов. Тайсон уверен: те, кто с детства имеет все, никогда этого не поймут.