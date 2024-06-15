Болиды Ф1 могут разгоняться от 0 до 300 км/ч за 10,6 секунд

“ИндиКарс” может быть быстрее, они развивают скорость до 380 км/ч, однако, разгон у автомобилей Формулы 1 быстрее - от 0 до 100 км/ч за 2,6 секунды.

А разогнаться до ста и снова остановиться они могут за 4 секунды.

Строительство болида Ф1 стоит команде около 20 миллионов долларов.

Проектирование и создание одного двигателя оценивается в 14 миллионов. А это только сердце болида.

Стоимость всех крыльев около 260 тысяч долларов.

Система безопасности автомобиля также вносит свой вклад в огромную цену: цена Halo (защищающего кольца над пилотом) оценивается в 15 тысяч.

Стоимость шасси составляет около 660 тысяч долларов. Это лишь приблизительные оценки.

Итоговая цена зависит от того, сколько команда сможет вложить денег в производство или сумеет сократить расходы.

Во время гонки он сжигает 75 литров топлива на 100 километров.

Топливный бак сделан из кевлара и прорезиненной ткани.

Его объем равен 200 литрам, что хватает на одну гонку.