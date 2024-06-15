Ред Булл Рейсинг рекордсмен по скорости пит-стопа

Самый длинный из них длился 43 часа 15 минут. В нем команда Mercedes неудачно установила колесную гайку, которую уже не смогла снять на месте.
Болид пришлось везти на базу в Великобритании и только там получилось завершить этот формальный пит-стоп.
Естественно, пилот Валтерри Боттас занял последнее место в гонке.
В среднем гонка длиться около 1,5 часов.
И все это время водитель находиться в огромном напряжении из-за перегрузок на поворотах и при торможении.
Отсутствие систем усиления рулевого управления и тормозов также отнимают много сил.
Прибавьте к этому невыносимую жару кокпита, в котором находится пилот, и вот вам прекрасная диета для поддержания себя в хорошей форме.
После каждой гонки пилотов просят взвеситься для статистики, в среднем за одну гонку пилот теряет до 4х кг веса.
Возгорание во время пит-стопа у команды Феррари
С 2010 года, согласно регламенту Международной автомобильной федерации, дозаправки во время пит-стопа запрещены.
Гоночные машины выходят на трассу с полностью заправленным баком, которого хватает на все время гонки.
Связано такое решение с тем, что во время пит-стопа случалось большое количество возгораний.
В целях безопасности было решено отменить эту практику.
Заполненный на всю гонку бак увеличивает вес автомобиля, поэтому динамика гонки изменилась после ввода этих правил.
1000 градусов по Цельсию - температура тормозных дисков.
Благодаря современным технологиям, тормозные системы могут достигать температуры лавы и все еще быть эффективными в гонке.
Несколько лет назад в автомире, не могли даже мечтать о таких характеристиках.
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