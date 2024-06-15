Ред Булл Рейсинг рекордсмен по скорости пит-стопа

Самый длинный из них длился 43 часа 15 минут. В нем команда Mercedes неудачно установила колесную гайку, которую уже не смогла снять на месте.

Болид пришлось везти на базу в Великобритании и только там получилось завершить этот формальный пит-стоп.

Естественно, пилот Валтерри Боттас занял последнее место в гонке.

В среднем гонка длиться около 1,5 часов.

И все это время водитель находиться в огромном напряжении из-за перегрузок на поворотах и при торможении.

Отсутствие систем усиления рулевого управления и тормозов также отнимают много сил.

Прибавьте к этому невыносимую жару кокпита, в котором находится пилот, и вот вам прекрасная диета для поддержания себя в хорошей форме.

После каждой гонки пилотов просят взвеситься для статистики, в среднем за одну гонку пилот теряет до 4х кг веса.