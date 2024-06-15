Ред Булл Рейсинг рекордсмен по скорости пит-стопа

19:02 2024-06-15
Ред Булл Рейсинг рекордсмен по скорости пит-стопа

Red Bull удалось провести самый быстрый пит-стоп в истории спорта всего за 1,82 секунды с Максом Ферстаппеном во время гран-при Бразилии.

Самый длинный из них длился 43 часа 15 минут. В нем команда Mercedes неудачно установила колесную гайку, которую уже не смогла снять на месте.

Болид пришлось везти на базу в Великобритании и только там получилось завершить этот формальный пит-стоп.

Естественно, пилот Валтерри Боттас занял последнее место в гонке.

В среднем гонка длиться около 1,5 часов.

И все это время водитель находиться в огромном напряжении из-за перегрузок на поворотах и при торможении.

Отсутствие систем усиления рулевого управления и тормозов также отнимают много сил.

Прибавьте к этому невыносимую жару кокпита, в котором находится пилот, и вот вам прекрасная диета для поддержания себя в хорошей форме.

После каждой гонки пилотов просят взвеситься для статистики, в среднем за одну гонку пилот теряет до 4х кг веса.

Изображение статьи

Возгорание во время пит-стопа у команды Феррари

С 2010 года, согласно регламенту Международной автомобильной федерации, дозаправки во время пит-стопа запрещены.

Гоночные машины выходят на трассу с полностью заправленным баком, которого хватает на все время гонки.

Связано такое решение с тем, что во время пит-стопа случалось большое количество возгораний.

В целях безопасности было решено отменить эту практику.

Заполненный на всю гонку бак увеличивает вес автомобиля, поэтому динамика гонки изменилась после ввода этих правил.

1000 градусов по Цельсию - температура тормозных дисков.

Благодаря современным технологиям, тормозные системы могут достигать температуры лавы и все еще быть эффективными в гонке.

Несколько лет назад в автомире, не могли даже мечтать о таких характеристиках.

Показать следующие комментарии
Фото
Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.
Храмова Оксана
19:13

Храмова Оксана

В США женщина решила продать дом в комплекте с бывшим супругом

В США женщина решила продать дом в комплекте с бывшим супругом

В объявлении о продаже дома так и говорилось, что вместе с ним продается в комплекте бывший муж, которого дама предлагала как "личного повара и официанта".
admin
19:09

admin

C 2010 года Pirelli является единственным поставщиком шин для Формулы 1

C 2010 года Pirelli является единственным поставщиком шин для Формулы 1

Эксклюзивный контракт между Pirelli и F1 недавно был продлен до 2024 года. Ранее F1 сотрудничала с другими производителями шин, такими как: Bridgestone, Michelin и Goodyear.
admin
19:00

admin

Болиды Ф1 могут разгоняться от 0 до 300 км/ч за 10,6 секунд

Болиды Ф1 могут разгоняться от 0 до 300 км/ч за 10,6 секунд

Машина такого класса способна развивать максимальную скорость до 360 км/ч, что делает их намного быстрее, чем автомобили гоночной серии “Наскар”, чья максималка составляет “всего” 321 км/ч.
admin
18:44

admin

В Виннице украинец застрелил девушек-блогеров, высмеивавших россиян

В Виннице украинец застрелил девушек-блогеров, высмеивавших россиян

«Телеграф» сообщает, что на Украине застрелили двух стримерш, «смеявшихся над россиянами». Уточняется, что преступником оказался муж одной из девушек.
Храмова Оксана
18:40

Храмова Оксана

Блогерша продавала газы из кишечника, но бизнес едва не довел ее до инфаркта

Блогерша продавала газы из кишечника, но бизнес едва не довел ее до инфаркта

Бизнес с продажей собственных пуков оказался очень выгодным, но в погоне за большими деньгами девушка едва не отправилась на тот свет.
Храмова Оксана
17:27

Храмова Оксана

В Китае семилетняя девочка спасла отца от смерти во время сердечного приступа

В Китае семилетняя девочка спасла отца от смерти во время сердечного приступа

У мужчины внезапно развился сердечный приступ, но его маленькая дочь не растерялась и смогла оказать первую помощь.