Жестокое убийство Софи Ланкастер: желание выделиться из толпы привело к трагедии

Убийство Софи Ланкастер всколыхнуло волну гнева в Великобритании и взбудоражило всю мировую общественность. Случилось это резонансное преступление в 2007 году в Манчестере.

21-летняя девушка прогуливалась по парку со своим парнем Робертом Малтби (они были ровесники) ночью, когда толпа из пяти озверевших 15-16-летних подростков напала на них и начала избивать.

Малолетним хулиганам не понравился нетипичный внешний вид молодых людей, которые относили себя к готам и открыто демонстрировали свою приверженность к этой субкультуре.

После избиения Софи получила сильные травмы и впала в кому. Через 13 дней она умерла, не приходя в сознание.

Ее парень был сильно изувечен и тоже несколько дней лежал в коме. Однако он пришел в себя и начал понемногу восстанавливаться. К сожаленью, некоторые повреждения мозга так и остались необратимыми.

Врачи установили, что девушка никогда не сможет прийти в сознание и получили согласие родственников на отключение системы жизнеобеспечения.

По словам очевидцев, завершив дикое избиение, подростки радовались и праздновали победу над готами. Лишь двое из этой толпы все-таки одумались и вызвали скорую.

Полицейский, который вел допрос одного из нападавших подростков, говорил, что парень смеялся во время беседы и шутил со своей матерью.

В момент избиения в парке находилось около 20 человек, которые просто безучастно наблюдали за происходящим, не пытаясь остановить убийство.

Несмотря на юный возраст, убийцы получили по заслугам, двоим дали пожизненные сроки, троим остальным - от 16 до 18 лет.