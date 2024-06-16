Toyota занимает второе место после VW по продажам в Европе

Примерно 70% продаж Toyota в Европе приходится на полностью гибридные, подключаемые гибридные или полностью электрические автомобили.

«Для нас не является ключевой целью стать крупнейшим производителем по объему продаж», — заявил генеральный директор Toyota Europe Ёшихиро Наката на конгрессе. «Более важная задача — создать устойчивую бизнес-модель по мере нашего движения к углеродно-нейтральному будущему».

В первые четыре месяца этого года Toyota сократила разрыв с VW, увеличив продажи на 17% до 324 357 единиц.

Лидером продаж Toyota Europe до апреля была модель Yaris Cross, которая также стала самым продаваемым компактным внедорожником в Европе, обогнав VW T-Roc.