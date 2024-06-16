Итальянский спорткар Феррари 512S Модуло, впервые показанный на Женевском автосалоне в 1970 году

12:33 2024-06-16
Итальянский спорткар Феррари 512S Модуло, впервые показанный на Женевском автосалоне в 1970 году

Этот футуристический авто больше напоминал космический корабль, чем традиционный, даже для сегодня, автомобиль.

С его удивительно низким и острым клиновидным профилем и стеклянной крышей, которая выдвигалась вперед для доступа в салон, Модуло выглядел как будто прибыл из будущего.

Его колеса были частично скрыты панелями кузова, создавая эффект парения над поверхностью дороги.

С мощным двигателем, Модуло мог разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3 секунды, а его максимальная скорость достигала 355 км/ч, делая его одним из самых быстрых прототипов своего времени.

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