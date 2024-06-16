Итальянский спорткар Феррари 512S Модуло, впервые показанный на Женевском автосалоне в 1970 году

С его удивительно низким и острым клиновидным профилем и стеклянной крышей, которая выдвигалась вперед для доступа в салон, Модуло выглядел как будто прибыл из будущего.

Его колеса были частично скрыты панелями кузова, создавая эффект парения над поверхностью дороги.

С мощным двигателем, Модуло мог разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3 секунды, а его максимальная скорость достигала 355 км/ч, делая его одним из самых быстрых прототипов своего времени.