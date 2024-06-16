Бренд обуви Юнайтед Нуд представил свой уникальный автомобильный концепт Lo-Res

Этот концепт, вдохновленный легендарным Ламборджини Каунтач, был разработан в рамках рекламной кампании и уже нашел своего покупателя за почти 100 000 долларов.
Автомобиль построен на стальной трубчатой раме и обшит поликарбонатными панелями, создавая впечатление космического аппарата.
Логотипы Юнайте Нуд и гладкие фонари добавляют особенности внешнему виду, делая его еще более уникальным и запоминающимся.
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