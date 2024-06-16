Боинг 727 Джет Лимо – это уникальный лимузин, созданный из реактивного пассажирского самолета

Изначально его сдавали в аренду за 1000 долларов за трехчасовую поездку, и ходили слухи, что он может разгоняться до 200 км/ч.

Внутри лимузина сохранена большая часть кабины самолета, но вместо штурвала установлено рулевое колесо.

Этот 16-метровый автомобиль весит почти 11 тонн и оснащен турбодизельным двигателем от Mercedes-Benz.

В 2007 году лимузин был выставлен на продажу на eBay, где его интерьер описывался как просторная гостиная с танцполом, большим телевизором, камином и баром, а в задней части расположена кровать в форме сердца с зеркалом бесконечности.

Дополнительно были предусмотрены стробоскопы, потолочные зеркала, дым-машина и аэродинамические сиденья, а также ванная комната и три кондиционера, что позволяло создать настоящий ночной клуб на колесах на 50 человек.

Несмотря на свою уникальность, лимузин был продан за 275 тысяч долларов и теперь является частью флота лимузинов Лимо Боба.

Существует возможность арендовать его в Лос-Анджелесе или даже приобрести за 1 миллион долларов.