Lamborghini Veneno был продан на онлайн-аукционе за шесть миллионов долларов

Компания Lamborghini выпустила всего девять родстеров Veneno в 2015 году.
Представленный супекар стал единственным, получившим черный кузов и темно-зеленый салон.
Суперкар оборудован 6,5-литровым V12 от Aventador. Отдача агрегата составляет 750 лошадиных сил.
До «сотни» модель разгоняется за 2,9 секунды.
На момент торгов пробег суперкара составлял всего 1778 километров.
Предыдущим рекордсменом по онлайн-продажам был Ferrari LaFerrari Aperta, который в 2022 года продали за 5 360 000 долларов.
Примечательно, что по завершению онлайн-торгов на Veneno так и не нашелся покупатель.
Однако представители аукционного дома сообщили, что им все-таки удалось найти нового владельца.
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