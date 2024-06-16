Lamborghini Veneno был продан на онлайн-аукционе за шесть миллионов долларов

17:37 2024-06-16
Lamborghini Veneno был продан на онлайн-аукционе за шесть миллионов долларов

Lamborghini Veneno стал самым дорогим автомобилем, проданным в интернете. Предыдущий рекорд принадлежал Ferrari LaFerrari Aperta.

Компания Lamborghini выпустила всего девять родстеров Veneno в 2015 году.

Представленный супекар стал единственным, получившим черный кузов и темно-зеленый салон.

Суперкар оборудован 6,5-литровым V12 от Aventador. Отдача агрегата составляет 750 лошадиных сил.

До «сотни» модель разгоняется за 2,9 секунды.

На момент торгов пробег суперкара составлял всего 1778 километров.

Предыдущим рекордсменом по онлайн-продажам был Ferrari LaFerrari Aperta, который в 2022 года продали за 5 360 000 долларов.

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Примечательно, что по завершению онлайн-торгов на Veneno так и не нашелся покупатель.

Однако представители аукционного дома сообщили, что им все-таки удалось найти нового владельца.

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