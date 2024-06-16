В Германии продают останки двух разбитых суперкаров Lamborghini Murcielago

Детали для суперкаров обычно довольно дорогие и их трудно достать, что повышает ценность даже полностью разбитых экземпляров.
Останки двух суперкаров продают в Мюнхене, Германия, с возможной доставкой по всему миру.
Детали для суперкаров обычно довольно дорогие и их трудно достать, что повышает ценность даже полностью разбитых экземпляров.
Останки двух суперкаров продают в Мюнхене, Германия, с возможной доставкой по всему миру.
Храмова Оксана
Мужчина не просто участвовал в проекте, но и использовал для этого настоящую полицейскую форму.
Храмова Оксана
Лайнбэкер Терелл Льюис стал героем вирусного ролика, который за сутки набрал больше 12 млн просмотров.
Храмова Оксана
Люди, работающие на птицефабриках и в магазинах, никогда не берут себе крупные отборные яйца, даже если они продаются с большой скидкой.
admin
Lamborghini Veneno стал самым дорогим автомобилем, проданным в интернете. Предыдущий рекорд принадлежал Ferrari LaFerrari Aperta.
Храмова Оксана
Происшествие случилось недалеко от Лунинца на трассе М10 «Гомель-Кобрин», видео с кадрами пожара было выложено в сеть.
admin
Его преобразовали в автомобиль, удалив крылья и хвост и установив на шасси автобуса Mercedes-Benz.
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