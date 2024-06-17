Автомобили Lada проходят процесс сертификации для продаж на рынке ОАЭ

11:25 2024-06-17
Автомобили Lada проходят процесс сертификации для продаж на рынке ОАЭ

Продажи автомобилей Lada в ОАЭ могут начаться в этом году. Глава "АвтоВАЗа": автомобили Lada будут представлены в дилерском центре в Дубае.

Продажи автомобилей Lada в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) начнутся уже в этом году, машины будут представлены в дилерском центре, расположенном на центральной автомобильной улице в Дубае.

Такой анонс в интервью РИА Новости сделал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

По его словам, хозяин центра приезжал на завод в Тольятти и подписал дилерское соглашение.

В настоящее время проводится закупка тестовой партии и сертификация машин для рынка ОАЭ, что займет немало времени.

Соколов объяснил, что власти ближневосточной страны внимательно относятся к требованиям безопасности. 

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