Автомобили Lada проходят процесс сертификации для продаж на рынке ОАЭ

Продажи автомобилей Lada в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) начнутся уже в этом году, машины будут представлены в дилерском центре, расположенном на центральной автомобильной улице в Дубае.
Такой анонс в интервью РИА Новости сделал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.
По его словам, хозяин центра приезжал на завод в Тольятти и подписал дилерское соглашение.
В настоящее время проводится закупка тестовой партии и сертификация машин для рынка ОАЭ, что займет немало времени.
Соколов объяснил, что власти ближневосточной страны внимательно относятся к требованиям безопасности.
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