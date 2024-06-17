9 стран мира продолжают усиливать свой ядерный потенциал, возрастает число боеголовок в состоянии боеготовности

17:38 2024-06-17
9 стран мира продолжают усиливать свой ядерный потенциал, возрастает число боеголовок в состоянии боеготовности

Речь идет о США, России, Франции, Великобритании, КНР, Индии, Пакистане, КНДР, Израиле. Информацией поделился Стокгольмский международный институт исследования проблем мира SIPRI.

Ситуация на начало 2024 года такая: из 12 121 ядерных боеголовок почти 9 585 находились в январе в боевой готовности.

Примерно 3 904 боеголовки были локализованы на ракетах или воздушных суднах. Это на 60 больше, чем это было в январе 2023 года.

Почти 2 100 из развернутых боеголовок находились в состоянии повышенной боеготовности на баллистических ракетах.

По сообщению SIPRI, впервые в повышенную боеготовность свои боеголовки привели в КНР. 

Пакистан, Индия, КНДР намерены оснастить баллистические ракеты одновременно несколькими боеголовками. И это, скорее всего, обернется стремительным ростом числа оперативно развернутых ядерных боеголовок.

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