Огромные акулы-молоты наводят ужас на туристов в Испании

18:57 2024-06-17
Огромные акулы-молоты наводят ужас на туристов в Испании

Пострадавших от нападений пока не выявлено, но у отдыхающих наблюдается настоящая паника.

Из-за массовых нападений на людей гигантских акул-молотов у берегов Испании власти вынуждены были закрыть сразу три пляжа.

Несколько акул были замечены у побережья Гран-Канарии. Местные жители обнаружили хищников, которые были настроены весьма агрессивно.

Огромные молотоголовые акулы достигают длиной до трех метров. Они стали подплывать очень близко к лодкам и людям, отдыхающим на суше и в воде.

В настоящий момент в этом районе ведут тщательное наблюдение полицейские дроны. Прибрежная территория оцеплена спасательными отрядами.

Испанские ученые, в свою очередь, удивлены агрессивным поведением акул этого вида. Как известно, молотоголовые акулы всегда считались безопасными для людей.

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