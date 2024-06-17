Все больше людей отворачиваются от новостей, говорится в отчете Института Рейтер Оксфордского университета

Как сообщает ВВС, опрос был проведен среди 94,943 взрослых из 47 стран.

В среднем 4 человека из 10 (39%) в разных странах сообщили, что иногда или активно избегают новостей, в 2017 году этот показатель составлял 29%.

Нежелание читать новости достигло рекордно высокого уровня. На статистику, считают авторы исследования, влияют события российско-украинского конфликта и война на Ближнем Востоке.

Между тем, в исследовании отмечается, что в периоды приближения политических выборов интерес к новостям у людей на время возрастает.

Однако общая тенденция снижения внимания к новостям сохраняется и остается устойчивой. В 2017 году 63% людей читали новости с интересом, в текущем году таких людей насчитывается уже 46%.

Если брать Великобританию, то с 2015 года до текущего года интерес к новостям у жителей страны снизился почти в два раза.

Также в докладе сообщается, что телевидение и печатные источники гораздо реже используются людьми для получения информации.

Сегодня граждане предпочитают знакомиться с новостями в онлайн-режиме, например, через мессенджеры или социальные сети.