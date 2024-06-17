Convair Model 118 – гибрид самолета и автомобиля, 1947 год

Презентация Rytecraft Scoota-Car в Лондоне, 2 апреля 1936 года

Забавный автомобиль, запечатлённый на фото рядом со "взрослым" автомобилем, вовсе не педальная детская машинка, как можно было бы подумать, а полноценный серийно производившийся автомобиль.