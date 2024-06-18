Первый штрафник за превышение скорости, был Уолтер Арнольд из Ист-Пекхэма, графство Кент, в 1896 году

Он был оштрафован на один шиллинг плюс судебные издержки, что создало прецедент для соблюдения правил дорожного движения и безопасности на дорогах.

Этот ранний штраф за превышение скорости подчеркивает, насколько быстро изменились представления о скорости и безопасности.

Сегодня превышение скорости остается одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий, и для защиты водителей и пешеходов строго соблюдаются скоростные ограничения.

История с билетом Уолтера Арнольда служит напоминанием о важности соблюдения скоростного режима и безопасного вождения.