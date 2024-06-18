По состоянию на 2024 год самым быстрым серийным автомобилем в мире является SSC Tuatara

Tuatara может похвастаться 5,9-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 1750 лошадиных сил, что позволяет ему развивать рекордные скорости.

Борьба за звание самого быстрого автомобиля в мире является свидетельством человеческой изобретательности и неустанного стремления к совершенству.

Такие производители, как Bugatti, Koenigsegg и Hennessey, боролись за этот титул, расширяя границы инженерного мастерства и аэродинамики.

Достижение SSC Tuatara представляет собой вершину автомобильных характеристик, демонстрируя, чего можно достичь, объединив страсть и технологии.