Первый электромобиль Ferrari будет стоить не менее 500 тысяч евро

«Спрос на Ferrari растёт, и у них есть возможности удовлетворить его частично без ущерба для эксклюзивности», — сказал Фабио Кальдато, менеджер AcomeA SGR, владеющей акциями Ferrari.

Новый завод в Маранелло предоставит компании дополнительную линию по сборке автомобилей.

На заводе будут производиться бензиновые и гибридные автомобили, а также новые модели электромобилей, а также компоненты для гибридов и электромобилей.

По словам источника, завод будет полностью введён в эксплуатацию через три-четыре месяца.