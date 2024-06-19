Первый электромобиль Ferrari будет стоить не менее 500 тысяч евро

15:38 2024-06-19
Первый электромобиль Ferrari будет стоить не менее 500 тысяч евро

Заявленная цена в 500 тысяч евро демонстрирует уверенность компании в том, что богатые поклонники марки готовы к переходу на электромобили, несмотря на то, что конкуренты на массовом рынке снижают цены на такие автомобили из-за неустойчивого спроса.

 «Спрос на Ferrari растёт, и у них есть возможности удовлетворить его частично без ущерба для эксклюзивности», — сказал Фабио Кальдато, менеджер AcomeA SGR, владеющей акциями Ferrari.

Новый завод в Маранелло предоставит компании дополнительную линию по сборке автомобилей.

На заводе будут производиться бензиновые и гибридные автомобили, а также новые модели электромобилей, а также компоненты для гибридов и электромобилей.

По словам источника, завод будет полностью введён в эксплуатацию через три-четыре месяца.

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