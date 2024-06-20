Автомеханик сделал моторизованную тачку и разогнал её до рекордной скорости

18:52 2024-06-20
Автомеханик сделал моторизованную тачку и разогнал её до рекордной скорости

Автомеханик из Англии подумал, что было бы весело сделать моторизованную тачку.

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Поработав некоторое время над этим проектом, он создал необычное средство передвижения, сумев разогнать его до 59,5 километров в час.

Тогда Дилан задумался, а можно ли ещё «поколдовать» над своей тачкой, чтобы добиться звания мирового рекордсмена?

На тот момент в Книге рекордов Гиннесса была запись о тачке со скоростью 74 километра в час, так что механику пришлось потрудиться, и он преуспел, разогнав свою собственную тачку до впечатляющих 84 километров в час.

Конечно, подобная скорость не впечатляет, если говорить об автомобиле или мотоцикле, но настолько быстрая гонка на тачке — это другое дело.

Поездка и вызывает дискомфорт у водителя, и довольно-таки опасна.

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О моторизованной тачке не известно никаких технических подробностей.

Дилан, получивший титул мирового рекордсмена, не желает раскрывать свои секреты.

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