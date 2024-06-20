Автомеханик сделал моторизованную тачку и разогнал её до рекордной скорости

Поработав некоторое время над этим проектом, он создал необычное средство передвижения, сумев разогнать его до 59,5 километров в час.

Тогда Дилан задумался, а можно ли ещё «поколдовать» над своей тачкой, чтобы добиться звания мирового рекордсмена?

На тот момент в Книге рекордов Гиннесса была запись о тачке со скоростью 74 километра в час, так что механику пришлось потрудиться, и он преуспел, разогнав свою собственную тачку до впечатляющих 84 километров в час.

Конечно, подобная скорость не впечатляет, если говорить об автомобиле или мотоцикле, но настолько быстрая гонка на тачке — это другое дело.

Поездка и вызывает дискомфорт у водителя, и довольно-таки опасна.