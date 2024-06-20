Во время гонки один из тракторов въехал в толпу зрителей

Обсуждая этот случай, немало пользователей интернета считают, что местному правительству стоило подумать о мерах безопасности на подобном мероприятии, а теперь, когда беда пришла, выплатить пострадавшим компенсацию.
Другие комментаторы уверены, что зрители знали, какое опасное шоу собираются посетить, и должны сами брать на себя ответственность за тот риск, которому подверглись.
Известно, что полиция начала расследование инцидента — конфисковано три трактора и задержаны четверо человек.
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