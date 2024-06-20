Паровой велосипед Сильвестр Г. Ропер который был изобретателем XIX века погубил своего создателя

19:11 2024-06-20
Паровой велосипед Сильвестр Г. Ропер который был изобретателем XIX века погубил своего создателя

Он считал, что паровая энергия, которая уже использовалась на лодках и поездах, также могла бы двигать велосипеды быстрее и с меньшими усилиями.

Ропер создал один из первых мотоциклов в конце 1860-х годов в виде парового велосипеда. У него был небольшой паровой двигатель, который аккуратно вписывался в раму велосипеда.

Ропер был уверен, что его паровой велосипед может сделать транспорт легче и эффективнее.

Он не был просто изобретателем, ограниченным своей мастерской, а активно демонстрировал свои изобретения, чтобы показать их потенциал.

1 июня 1896 года Ропер решил показать свой паровой велосипед на велосипедной трассе в Кембридже, Массачусетс.

Это была возможность показать, что его изобретение было не только быстрым, но и эффективным. Когда он ездил по трассе, зрители могли увидеть замечательную скорость его изобретения. На мгновение казалось, что видение Ропера сбывается.

Однако во время одного из этих демонстрационных кругов произошла трагедия. Во время езды Ропер внезапно потерял сознание и упал с парового велосипеда.

Его срочно доставили в ближайшую больницу, но он умер вскоре после того, как попал туда, до того, как врачи успели оказать ему помощь.

Считалось, что Ропер умер от сердечного приступа, вероятно, из-за стресса и волнения от события.

Смерть была не только потерей для его семьи, но и примером опасностей, связанных с расширением границ новых технологий.

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