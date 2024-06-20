Инвестор из Вегаса был приглашен на подводный аппарат OceanGate, но он придумал предлог, чтобы отказаться

Джей Блум, инвестор из Лас-Вегаса, говорит, что ему предлагали места на подводном аппарате OceanGate Titan, но он занервничал по поводу безопасности и солгал о конфликте из-за неудобного расписания, чтобы избежать этого.

Блум рассказал Newsweek в статье, опубликованной во вторник, через год после судьбоносного погружения подводной лодки, что его и его сына Шона пригласили подняться на борт "Титана" и посетить место кораблекрушения "Титаника".

Генеральный директор OceanGate Стоктон Раш предложил им скидку в 100 000 долларов от стоимости билета за каждое место.

Он сказал, что Раш также встречался с ним в Лас-Вегасе в марте 2023 года и пытался убедить его, что подводный аппарат из титана и углеродного волокна безопасен и может выдержать огромное давление воды во время погружения.

На той встрече он сказал, что слишком много денег тратится впустую на безопасность в отрасли. И после этого говорит мне, что это погружение безопаснее, чем летать на вертолетах, это безопаснее, чем нырять с аквалангом, и безопаснее, чем переходить улицу.

Блум рассказал, что затем они с сыном поссорились из-за графика расписания и отказались от погружения в июне 2023 года. Подводный аппарат Titan отправился исследовать место крушения "Титаника" 18 июня, но потерял связь со своим кораблем поддержки в течение двух часов.

Береговая охрана США и OceanGate объявили 22 июня, что обломки, найденные на морском дне, подтвердили, что подводный аппарат взорвался, в результате чего погибли все пятеро человек на борту. Помимо Раша, среди них были британский миллиардер Хэмиш Хардинг, британско-пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его 19-летний сын Сулеман и бывший водолаз ВМС Франции Поль-Анри Наргеоле.

"Появились новости, и я был в шоке, потому что я продолжал думать — я смотрю на эти фотографии отца и сына; отец почти моего возраста, сын почти ровесник моего сына. Я просто продолжал видеть наши лица на их фотографиях. Очень навязчиво," - добавил Блум.

Тем не менее, Блум сказал, что он, возможно, был бы готов отправиться на место крушения "Титаника", если бы это была экспедиция военно-морского флота или под руководством Джеймса Кэмерона.

Я сформулирую это так. Если бы Илон Маск позвонил мне и сказал: "Эй, давай полетим в космос ", я бы, вероятно, подумал о поездке и, вероятно, полетел бы, потому что у него есть ресурсы.

Но если бы вы сказали: "Эй, я построил ракету у себя на заднем дворе. Давай полетим в космос", я бы, вероятно, отказался. Здесь то же самое.