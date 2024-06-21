Apple активно использует продакт-плейсмент, и ее продукция часто появляется в кинофильмах и телешоу

iPhone был разработан под кодовым названием "Проект Пурпурный".

Этот проект был настолько секретным, что для команды, работающей над ним, была выделена отдельная зона в кампусе Apple, куда имели доступ только избранные сотрудники.

Apple имеет множество секретных лабораторий по всему миру, где разрабатываются новые технологии и продукты, например, лаборатории по разработке дисплеев и батарей, где компания исследует будущие инновации.

Apple стала первой компанией в истории, чья рыночная капитализация превысила 1 триллион долларов США в августе 2018 года, а затем достигла 2 триллионов долларов в 2020 году.

Представленный в 2007 году, iPhone стал переломным моментом в сфере мобильных телефонов, положив начало эре смартфонов с сенсорным экраном, которые выполняют функции мини-компьютеров.