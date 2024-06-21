Apple активно использует продакт-плейсмент, и ее продукция часто появляется в кинофильмах и телешоу

11:36 2024-06-21
Apple активно использует продакт-плейсмент, и ее продукция часто появляется в кинофильмах и телешоу

Компания имеет неофициальную политику, согласно которой злодеи в фильмах не используют продукцию Apple, чтобы сохранять положительный имидж бренда.

iPhone был разработан под кодовым названием "Проект Пурпурный".

Этот проект был настолько секретным, что для команды, работающей над ним, была выделена отдельная зона в кампусе Apple, куда имели доступ только избранные сотрудники.

Apple имеет множество секретных лабораторий по всему миру, где разрабатываются новые технологии и продукты, например, лаборатории по разработке дисплеев и батарей, где компания исследует будущие инновации.

Apple стала первой компанией в истории, чья рыночная капитализация превысила 1 триллион долларов США в августе 2018 года, а затем достигла 2 триллионов долларов в 2020 году.

Представленный в 2007 году, iPhone стал переломным моментом в сфере мобильных телефонов, положив начало эре смартфонов с сенсорным экраном, которые выполняют функции мини-компьютеров.

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