Дотком призвал продавать доллары из-за скорого краха США

15:03 2024-06-21
Дотком призвал продавать доллары из-за скорого краха США

США находятся на грани экономического коллапса. Выплаты по процентам огромного государственного долга достигли $1 трлн или треть от всех американских налогов, заявил американский бизнесмен и экс- владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

"Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации", написал Ким Дотком в своем аккаунте социальной сети.

Бизнесмен добавил, что долги американского правительства превышают все вместе взятые активы США, включая собственность домовладений и американских предприятий.

О том, что США задолжали мировой экономике более $54-х трлн ранее предупреждал президент Владимир Путин.

Глава России неоднократно подчеркивал неизбежность процесса дедолларизации мировой экономики.

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