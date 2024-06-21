Дотком призвал продавать доллары из-за скорого краха США

"Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации", написал Ким Дотком в своем аккаунте социальной сети.
Бизнесмен добавил, что долги американского правительства превышают все вместе взятые активы США, включая собственность домовладений и американских предприятий.
О том, что США задолжали мировой экономике более $54-х трлн ранее предупреждал президент Владимир Путин.
Глава России неоднократно подчеркивал неизбежность процесса дедолларизации мировой экономики.
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