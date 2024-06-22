Две взрослые воровки из Англии избили мальчика, пытаясь отобрать у него телефон

Преступницы хотели отобрать у 12-летнего мальчика мобильный телефон и школьный рюкзак, но ребёнок оказал сопротивление.

Тогда его повалили на землю и принялись избивать и даже пинать ногами.

Мальчик всё-таки защитил свою собственность и скрылся, сохранив при себе и телефон, и сумку, на воровки также сбежали с места действия.

Всё, чем располагает полиция — это фотография одной из преступных женщин с особой приметой (татуировкой на бедре).

Представители власти приступили к поискам подозреваемой и добавили, что не откажутся от помощи горожан.