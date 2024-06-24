Esperante GTR-1 — гоночный автомобиль для дорог общего пользования

13:09 2024-06-24
Esperante GTR-1 — гоночный автомобиль для дорог общего пользования

Когда Panoz говорит, что Esperante GTR-1 — это «гоночный автомобиль для дорог общего пользования», компания не шутит.

Вдохновленный гонками GTR-1 развивает 600 л.с.

Минималистичный салон, ориентированный на водителя, позволяет полностью сосредоточиться на дороге или треке.

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