Esperante GTR-1 — гоночный автомобиль для дорог общего пользования

Вдохновленный гонками GTR-1 развивает 600 л.с.
Минималистичный салон, ориентированный на водителя, позволяет полностью сосредоточиться на дороге или треке.
Вдохновленный гонками GTR-1 развивает 600 л.с.
Минималистичный салон, ориентированный на водителя, позволяет полностью сосредоточиться на дороге или треке.
Храмова Оксана
Речь идет о реактивном дрэг-байке француза Эрика Тебула, который установил просто невероятный рекорд.
Храмова Оксана
Когда убийце дали выступить на суде, его речь длилась два часа, маньяк пытался оправдаться рассказами о трудном детстве и выдать себя за сумасшедшего, чтобы избежать смертной казни.
admin
В приглашениях было указано, что гости не будут иметь возможность пользоваться баром, но зато получат «билеты на напитки».
admin
Mansory представила ограниченную серию Venatus Coupe EVO C на базе Lamborghini Urus. Компания стала первой в мире, превратив Urus в двухдверное купе.
admin
Опираясь на самые древние и тёмные традиции, мужская часть племени асаро мудмен обмазывает своё тело глиной и носит ритуальные маски воинов.
admin
Купе получило 6,2-литровый V8 мощностью 640 л.с. Во внешнем виде можно заметить общие с Mustang и Charger черты.
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