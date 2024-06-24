Mansory создает первое 2-дверное купе Lamborghini Urus

Идея полной переделки автомобиля была предложена Mansory ее клиентами в рамках программы переоборудования Mansory Bespoke.
После обширного планирования и строительства, от идеи до окончательной реализации у команды инженеров ушло полтора года, чтобы произвести ограниченную серию из 8 единиц.
Базовый Lamborghini Urus получил пакет тюнинга двигателя мощностью 900 л.с. и 1100 Нм крутящего момента вместе с полной конверсией, которая может быть легко настроена покупателем.
Venatus Coupe Evo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 323 км/ч.
Чтобы успешно преобразовать базовый автомобиль из четырехдверной конфигурации в двухдверную, пришлось провести обширные модификации кузова.
Первым шагом было снятие четырех дверей с Urus и перемещение средних стоек назад ровно на 200 мм, чтобы было достаточно места для передних дверей.
Все меры по механической переделке дверей были выполнены с сохранением стандартных технологий безопасности.
Чтобы адаптировать дизайн Venatus Coupe Evo C к существующим элементам дизайна Venatus Evo S, Venatus Coupe Evo C был оснащен расширенными боковыми панелями, массивными боковыми воздухозаборниками, переработанными боковыми панелями кузова и полностью переработанными дверями. используя стреловидную 3D-форму.
Кроме того, Mansory установили дополнительный боковой воздуховод из углеродного волокна по всей площади задней стойки, чтобы округлить вид сбоку.
Venatus Coupe Evo C был оснащен комплектом колес YN.5D, аналогичных тем, которые используются на Venatus Evo S.
Соответствующие размеры колес и шин также не изменились по сравнению с размерами базового автомобиля.
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