Mansory создает первое 2-дверное купе Lamborghini Urus

17:11 2024-06-24
Mansory создает первое 2-дверное купе Lamborghini Urus

Mansory представила ограниченную серию Venatus Coupe EVO C на базе Lamborghini Urus. Компания стала первой в мире, превратив Urus в двухдверное купе.

Идея полной переделки автомобиля была предложена Mansory ее клиентами в рамках программы переоборудования Mansory Bespoke.

После обширного планирования и строительства, от идеи до окончательной реализации у команды инженеров ушло полтора года, чтобы произвести ограниченную серию из 8 единиц.

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Базовый Lamborghini Urus получил пакет тюнинга двигателя мощностью 900 л.с. и 1100 Нм крутящего момента вместе с полной конверсией, которая может быть легко настроена покупателем.

Venatus Coupe Evo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 323 км/ч.

Чтобы успешно преобразовать базовый автомобиль из четырехдверной конфигурации в двухдверную, пришлось провести обширные модификации кузова.

Первым шагом было снятие четырех дверей с Urus и перемещение средних стоек назад ровно на 200 мм, чтобы было достаточно места для передних дверей.

Все меры по механической переделке дверей были выполнены с сохранением стандартных технологий безопасности.

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Чтобы адаптировать дизайн Venatus Coupe Evo C к существующим элементам дизайна Venatus Evo S, Venatus Coupe Evo C был оснащен расширенными боковыми панелями, массивными боковыми воздухозаборниками, переработанными боковыми панелями кузова и полностью переработанными дверями. используя стреловидную 3D-форму.

Кроме того, Mansory установили дополнительный боковой воздуховод из углеродного волокна по всей площади задней стойки, чтобы округлить вид сбоку.

Venatus Coupe Evo C был оснащен комплектом колес YN.5D, аналогичных тем, которые используются на Venatus Evo S.

Соответствующие размеры колес и шин также не изменились по сравнению с размерами базового автомобиля.

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