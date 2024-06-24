Mansory создает первое 2-дверное купе Lamborghini Urus

Базовый Lamborghini Urus получил пакет тюнинга двигателя мощностью 900 л.с. и 1100 Нм крутящего момента вместе с полной конверсией, которая может быть легко настроена покупателем.

Venatus Coupe Evo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 323 км/ч.



Чтобы успешно преобразовать базовый автомобиль из четырехдверной конфигурации в двухдверную, пришлось провести обширные модификации кузова.

Первым шагом было снятие четырех дверей с Urus и перемещение средних стоек назад ровно на 200 мм, чтобы было достаточно места для передних дверей.

Все меры по механической переделке дверей были выполнены с сохранением стандартных технологий безопасности.