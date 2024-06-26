Бедуины - cуровые жители пустыни очень трепетно относятся к воде в тех местах, в которых обитают

В пустыне, где вода всегда в дефиците, а помыться возле колодца является преступлением перед богами и соплеменниками, представители народа бедуинов полностью моются только 4 раза в году.

И каждое такое омовение всенепременно совпадает по дате с какими-то большими праздниками, когда можно позволить себе невероятную роскошь – постоять под прохладными струями живительной влаги без всеобщего осуждения.

Прочие дни в году бедуины также не забывают о своей гигиене. Но используют для очищения тела не воду, а добротную порцию песка, прокаленного на солнце.

Обнажаются за ближайшей занавеской и от всей души отскабливают тело от накопившейся грязи.