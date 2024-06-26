1971: Запрет «Заводного апельсина»

История про подростков-садистов, живущих в поощряющем преступления и изнасилования обществе, стала широко известной в кругу всех журналистов ровно по одному поводу: её неимоверной жестокости.

В первое время американская кино-ассоциация хотела присвоить картине возрастной рейтинг Х (на сегодняшний перевод - NC-17), а в Британии популярность фильма породила маленькие субкультурные группы, избивающие стариков и насилующие молодых девушек.

Подобный резонанс привёл к полному изъятию всех британских копий ленты вплоть до 1999-го года (года смерти режиссёра).

Сам Кубрик неоднократно получал анонимные угрозы в адрес себя и своей семьи после премьеры