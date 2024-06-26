1978: Роман Полански встречается с несовершеннолетней, что вызвало огромный скандал

17:04 2024-06-26
1978: Роман Полански встречается с несовершеннолетней, что вызвало огромный скандал

Полански - один из самых культовых американских и европейских режиссёров своего времени, подаривший миру не один полноправный шедевр в том или ином жанре, однако сегодняшняя публика почти забыла давний скандал с участием постановщика.

Во время одной из фотосессий Полански познакомился с юной 13-летней моделью, после чего в широкий доступ всплыли подробности об их серьёзных отношениях.

Тогда спасти режиссёра не удалось даже продюсерам, и ему в спешном порядке пришлось покинуть Голливуд.

С тех самых пор постановщик в Америку так и не вернулся: даже в 2003-м году, во время вручения «Оскара» за «Пианиста», Полански не приехал на церемонию и всё ещё считается виновным в совращении несовершеннолетней.

По правде говоря, в Европе на это все спешно закрыли глаза.

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