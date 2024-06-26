1980: Неадекватное поведение Стэнли Кубрика которое очень сильно обсуждалось в СМИ

17:05 2024-06-26
1980: Неадекватное поведение Стэнли Кубрика которое очень сильно обсуждалось в СМИ

Кубрик прославился, как массовый деконструктор, которому подчинялся любой существующий на свете жанр кинематографа.

Желание добиться наивысшего результата привело к нарциссизму: многие прослышали о чудовищных съёмках психологического хоррора «Сияние».

Режиссёр чуть ли в не открытую издевался над всей производственной группой: каждый день перед стартом работы постановщик включал составу «Голову-ластик» Дэвида Линча и доводил до нервных срывов Шелли Дювалл.

К слову, так и не оправившись после болезненных съёмок, актриса не смогла выбиться в большой Голливуд.

Карьера Дэнни Ллойда и вовсе была закончена, даже не начавшись

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