1980: Неадекватное поведение Стэнли Кубрика которое очень сильно обсуждалось в СМИ

Желание добиться наивысшего результата привело к нарциссизму: многие прослышали о чудовищных съёмках психологического хоррора «Сияние».

Режиссёр чуть ли в не открытую издевался над всей производственной группой: каждый день перед стартом работы постановщик включал составу «Голову-ластик» Дэвида Линча и доводил до нервных срывов Шелли Дювалл.

К слову, так и не оправившись после болезненных съёмок, актриса не смогла выбиться в большой Голливуд.

Карьера Дэнни Ллойда и вовсе была закончена, даже не начавшись