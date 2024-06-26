1980: Неадекватное поведение Стэнли Кубрика которое очень сильно обсуждалось в СМИ

Желание добиться наивысшего результата привело к нарциссизму: многие прослышали о чудовищных съёмках психологического хоррора «Сияние».
Режиссёр чуть ли в не открытую издевался над всей производственной группой: каждый день перед стартом работы постановщик включал составу «Голову-ластик» Дэвида Линча и доводил до нервных срывов Шелли Дювалл.
К слову, так и не оправившись после болезненных съёмок, актриса не смогла выбиться в большой Голливуд.
Карьера Дэнни Ллойда и вовсе была закончена, даже не начавшись
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